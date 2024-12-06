女優の土屋太鳳が６日、自身のインスタグラムを更新し、同日に亡くなった中山美穂さんを偲んだ。土屋は空の写真をアップし「今日はお知らせをしたいことがあるのですが、その前に、ある報道を知って…あまりにも突然すぎて」と切り出した。中山さんの名前は出さなかったが「太鳳ちゃん、と呼びかけてくださった声が昨日聞いたばかりの声のように心に響くのに。ご一緒したのは辛い内容の作品だったけれど待ち時間は笑顔に溢（あ