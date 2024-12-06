Cynthia KimYena Park[ソウル ６日 ロイター] - 韓国の尹錫悦大統領が３日夜に「非常戒厳」を宣言し、同国が数十年ぶりの危機に直面した数分後、崔相穆企画財政相は通貨防衛が最優先であることを認識した。崔氏は午後１１時ごろまでに、中央銀行、財政省、銀行・市場規制当局のトップによる非公式の緊急会議を招集した。戒厳司令部の兵士が国会に突入していたころ、「Ｆ４」と呼ばれる韓国の４大金融当局は、過去の危機の際