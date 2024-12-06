ヘンリー王子とメーガン妃が子供たちの進学先選びで自宅のあるモンテシトの住民や、王室評論家から不評を買っている。英紙ミラーが６日、報じた。ヘンリー王子の新ドキュメンタリー「ハリー：ザ・ロスト・プリンス」は、ドイツのＺＤＦネットワークで３日に放映されたが、住民の１人リチャード・マイナーズ氏はは、ヘンリー王子夫妻が享受するぜいたくな生活について語り、その後、メーガン妃が地元にとって「財産」ではないと