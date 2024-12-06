俳優の木村一八（５５）が６日、この日亡くなった中山美穂さんを追悼した。漫才師・横山やすしさんの長男として生まれた木村は１９８３年、１４歳の時に芸能界デビュー。出世作となったのは１９８５年のドラマ「毎度おさわがせします」（ＴＢＳ系）で、中山さんも同作で女優デビューした。当時１４歳の中山さんはツッパリ少女を演じ、一躍人気者となった。思春期の性をテーマにしたドラマも大ヒットした。木村は追悼の意と