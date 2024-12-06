大学生が作った本の販売など本にまつわる様々な魅力を紹介するイベントが、金沢市の石川県立図書館で開かれています。 村松 朋哉 アナウンサー：「こちらに並ぶ個性豊かな本の数々。これらは大学生によって作られたものです」 金沢美術工芸大学の学生が自分たちで作った本を販売する「Zine Project」。本の内容だけではなく形や綴じ方など、学生たちが工夫を凝らし、それぞれの個性を自由に表現した作品が並んでいます