10月5日（土）から順次放送開始となるTVアニメ『ブルーロック VS. U-20 JAPAN』。第34話（第2期第10話）「交代劇」のあらすじ＆先行場面カットが公開された。全世界累計4000万部を突破（2024年10月時点）、第45回講談社漫画賞少年部門受賞、講談社『週刊少年マガジン』連載中の大人気コミックスが原作のTVアニメ『ブルーロック』。2022年10月〜2023年3月にかけてテレビ朝日系列にてTVシリーズ第1期が放送され、2024年4月に初の劇場