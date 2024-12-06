松屋フーズが展開するとんかつ専門店「松のや」は12月11日15時、「にんにく醤油のフライドステーキ」を発売する。【関連記事】松のや「丸太ヒレかつ」11月27日発売、しっとりやわらか“ヒレかつ”がグレードアップしたメニュー熟成チルドポークに特製の粉をまぶして素揚げした“ポークフライドステーキ”が“厚切りロース200g”で登場する、『大満足のボリューム、圧倒的な食べ応え』なメニュー。豚肉の甘み･旨みをしっかり味わう