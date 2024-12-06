恋愛中、相手との関係が順調に進んでいると思っていても、ふとした行動で男性の気持ちが急に冷めてしまうことがあります。無意識のうちにしている行動が、彼にマイナスな印象を残してしまうことも…。そこで今回は、男性が一気に冷めてしまう女性の行動を体験談やインタビューをもとにご紹介します。マナーや常識がない行動男性が冷める原因として多いのが、マナーや常識が欠けている行動です。たとえば、食事中に大声で話したり、