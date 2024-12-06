韓国語の日常フレーズを出題！クイズ形式で言葉を覚えて、韓国ドラマをもっと楽しもう。「지옥철（チオッチョル）」の意味は？「지옥철（チオッチョル）」という言葉を聞いたことはありますか？ヒントは、通勤ラッシュのときによく見られる光景です。いったい、「지옥철（チオッチョル）」はどういう意味なのでしょうか。正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてく