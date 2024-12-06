中高年世代に、定年退職後の人生について考えてもらおうというイベントが、名古屋市熱田区の名古屋国際会議場で開かれています。 【写真を見る】定年退職後の人生を考える「セカンドライフ・フェス」相続や遺言などの相談も 名古屋国際会議場で開催 このイベント「セカンドライフ・フェス」は、CBCテレビが中高年世代に向けて、人生の後半をよりよく生きるためのヒントを見つけてもらおうと開催しました。 企業など14のブ&#1254