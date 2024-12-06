グラビアアイドル・石井優希の1stDVD『はじめまして、石井ちゃんです』（ラインコミュニケーションズ）が、11月30日（月）に発売された。【写真】石井優希、恥じらいの薄ピンクランジェリー姿【12点】「制コレ22」でヤンジャンTV賞を受賞するなど、グラビア界で注目が集まる石井優希。8月30日には初の写真集『ゆうきのみなもと』（扶桑社）が発売された。自身初となるDVD『はじめまして、石井ちゃんです』では、173センチの高身長