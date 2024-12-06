牛鍋（1430円）※ごはん付き 日ごとに寒さが増していますよね。岡山県真庭市で味わえる「冬に食べたくなるグルメ」をご紹介します。 144年の歴史がある岡山県真庭市の「割烹旅館 おかもと」。冬に食べたくなるのが……たっぷりの地元食材に昆布などでだしをとった割り下を加えた牛鍋です。（1430円 ごはん付き） （割烹旅館 おかもと／岡本康治さん）「古い写真を見ていると、すき焼きの鍋を囲って宴会している画がす