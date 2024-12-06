高知医療センターは2014年度以降の新生児保育管理料について、実際取るべき金額より多く徴収していたと発表しました。誤徴収の対象は4703人で、総額は1690万円余りに上ります。高知医療センターによりますと、誤徴収が発覚したのは正常に生まれた新生児の1日あたりの保育管理料です。本来は1日あたり7200円ですが、高知医療センターが委託する業者が医事会計システムに設定した金額が1日あたり7780円となってい