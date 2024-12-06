11月9日の夜に発生した四国での大規模な停電について、四国電力送配電は12月6日に高知市で会見を開き、報告書を経済産業省に提出したと発表しました。11月9日、四国4県の広い範囲で最大36万5300戸の停電が発生。空港の誘導灯が消えたり信号機が点灯しなくなるなど大きな影響が出ました。この大規模停電を受けて四国電力送配電は11月12日に会見を開き、原因は関西電力送配電との認識の齟齬（そご）だとして人為的ミスだったことを発