夜の高知城に光で照らし出された影を楽しむユニークなイベント「シャドウアップ高知城」が12月6日に開幕しました。いったい、どのようなイベントなのでしょうか？高知城にうつし出された大きな人影に、二の丸一面にきらめく光の粒。6日夜、高知城で開幕したのは「光」だけではなく「影」を楽しむ国内では初開催のイベントです。県が冬場の観光需要の拡大を目的に企画したもので、6日の午後5時から開幕セレモニーが行わ