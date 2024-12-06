J3参入に向け、12月7日に神奈川県横浜市で入れ替え戦の第2戦に挑む高知ユナイテッドSCの選手団が12月6日の昼前、決戦の地に向けて高知龍馬空港を出発しました。吉本岳史監督が空港で報道陣の取材に応じ「高知のサッカーに新たな歴史を刻める試合にしたい」と意気込みました。今シーズンJFLを2位で終え悲願のJ3参入を目指す高知ユナイテッドSC。7日、アウェイの神奈川県横浜市でJ3、19位のY.S.C.C.横浜と入れ替え戦の第