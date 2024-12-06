Hey! Say! JUMPの山田涼介が6日、大阪・大丸心斎橋店で『ティファニー ホリデー 2024』点灯イベントに登場した。【全身カット】美しい…！ジュエリーをまとって登壇した山田涼介2024年のティファニーのホリデーキャンペーンは、“さまざまな愛の形を讃える”コンセプト。ティファニーの「バード オン ア ロック」ブローチや、ブレスレット・リングなどのジュエリーを着用した山田は「最近すごく感じるのは仕事への愛。やっぱり