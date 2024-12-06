歌手で俳優の山下智久が、ブルガリのジュエリー、時計を身につけたホリデーシーズンのビジュアルが公開された。【写真】かっこいい！ブルガリを身につける山下智久イタリアンスタイルとスイスのウォッチメイキングを体現する「オクト ローマ」や洗練されたモダニティが魅力の「ビー・ゼロワン」のジュエリーをまとい、ブルガリ ホリデーシーズン 2024に華を添える。ブルガリ ホテル 東京のスイートルームで撮影された同キャ