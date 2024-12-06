高知県議会12月定例会が12月6日に開会し、 茺田知事は人口減少対策について来年度は若者の所得向上を強化するとともに、国に対して社会経済構造を大胆に転換するよう求めていくと決意を述べました。県議会12月議会が6日に開会し 執行部は補正予算案や条例議案など28件を提出しました。一般会計補正予算案の総額は4億3400万円あまりで、外国客船の受け入れにかかる費用700万円や医師の残業規制を円滑に進めるための費用2億210