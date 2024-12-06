岐阜県郡上市のスキー場が、去年より1週間ほど早くオープンしました。 【写真を見る】スキー場「ウイングヒルズ白鳥リゾート」 去年より1週間ほど早くオープン！ 岐阜・郡上市 一面の雪景色となったスキー場。郡上市のウイングヒルズ白鳥リゾートは、去年より1週間ほど早くオープン初日を迎えました。コースの積雪は94センチと雪の量は十分で待ちわびた人たちがゲレンデ