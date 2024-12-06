伊勢崎オートのG2「レジェンドカップ」は6日、3日目が行われた。12R「準々決勝戦A」は、0ハン1枠の片岡賢児（57＝飯塚）が前で粘り切って2着。最重ハンデ勢が後方で競り合い、地元大将格の高橋貢やパワー抜群の佐々木啓を準決メンバーからはじき出すという波乱を演出する技ありの走りだった。レース後は「もう少し流れ込みはあればと思うけど、自分なりに上出来」とニッコリ。7日は準決9Rに0ハン2枠で登場する。「正直、自