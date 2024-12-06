近鉄などで活躍した阿波野秀幸氏（60）がBSジャパネクストの野球トークバラエティーYouTubeチャンネル「ダグアウト!!!」内で来年注目すべき巨人投手の名前を挙げた。来年覚せいしそうな注目選手を聞かれた阿波野氏は「昨年までコーチをやっていたのでジャイアンツから代木大和」と、巨人の3年目左腕の名前を挙げた。代木大和投手（21）は明徳義塾から2021年ドラフト6位入団。左肘手術の影響で今季の1軍登板はなかったが、阿