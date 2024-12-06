記者会見するタイミーの小川嶺社長＝6日午後、厚労省闇バイトとの関連が疑われる求人情報が、空き時間に働く「スキマバイト」の紹介アプリに掲載されていた問題で、大手の紹介事業者タイミーは6日、不正利用防止策を公表した。求人内容を掲載前に全件点検する態勢をつくり、求職者の電話番号を勤務直前まで求人側に伝えないようにすることが柱。11月末から始めたという。小川嶺社長は東京都内で記者会見し「疑わしい求人を徹底