お笑いコンビ「おぎやはぎ」が5日深夜、パーソナリティーを務めるTBSラジオ「JUNKおぎやはぎのめがねびいき」（木曜深夜1・00）に出演し、優勝予想を展開した。第20回の節目となった今大会は、過去最多の1万330組がエントリー。5日には決勝に進む10組のうち、真空ジェシカ、令和ロマン、ジョックロック、ママタルト、エバース、ダイタク、バッテリィズ、ヤーレンズ、トム・ブラウンの9組が発表。決勝当日に決まる敗者復活戦