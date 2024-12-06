最新の統計によると、2023年末時点で中国の森林率は25％を超え、森林蓄積量は200億立方メートル以上となった。人工林の面積は世界一であり、中国は世界で最も緑化を進めた国となった。森林・草原産業は、環境に配慮しながら地域住民を豊かにする産業だ。雲南省大理市では「小さなクルミ」を「大産業」へと発展させた。その総合生産額は180億元（約3600億円）以上に達し、農家37万世帯の地元での就業や増収へとつながっている。広西