中国商務部の報道官は5日、米政府による中国向け半導体輸出規制強化に言及し、「必要な措置を講じて自国の正当な権益を断固守る」との立場を強調しました。米政府は2日、中国に対する半導体輸出規制の強化を発表しました。これを受け、中国のインターネット、半導体、自動車産業、通信の四つの業界団体が3日相次いで声明を発表し、米国産半導体の調達を控えるよう国内企業に呼び掛けました。これについて、中国商務部の報道官は「