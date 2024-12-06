週末の7日(土)と8日(日)は強い冬型の気圧配置となる見込みで、平地でも積雪が予想されています。気象情報会社ウェザーニューズによると北陸の沿岸部では雨の時間が長く、雪に変わっても、うっすらと積もる程度の見込みということです。一方、北陸の山沿いから長野県の北部や西部、関東北部の山沿いでは、広く雪が積もる見込みです。7日(土)から8日(日)にかけては、JPCZ（日本海寒帯気団収束帯）の帯状の雪雲が流れ込ん