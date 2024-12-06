Image: XREAL BOSEのオーディオが入ったことと、iPhoneでも画面が動く（はずの）ネイティブ3DoFにも注目したい。ARグラス市場でもっともシェアが高いXREALが、次なる一手を打ちました。有線接続タイプならコレ買っておけば間違いないと思わせてくれる新型のモデル名はベーシックモデルの「XREAL One」と上級モデル「XREAL One Pro」。次世代が来た。今までのARグラスは過去のものになる。と