モンテディオ山形は6日、DF山田拓巳(35)との契約更新を発表した。市立船橋高校から2008年に山形に加入した山田はこれまで山形一筋でプレー。プロ17年目を迎えた今シーズンは、明治安田J2リーグで21試合2得点、YBCルヴァンカップで1試合、天皇杯で2試合に出場し1得点を記録していた。山形でプロ18年目を迎える山田はクラブを通じてコメントしている。「来シーズンも山形でプレーさせていただける事になりました。ピッチに立てる喜び