ソフトバンクの長谷川威展投手（25）が6日、福岡市の球団事務所で契約更改交渉に臨み、1730万円増の年俸2500万円でサインした（金額は推定）。長谷川は「ちょっとだけ（リーグ優勝に）貢献できたのかな」とはにかんだ。昨オフに現役ドラフトで日本ハムから移籍してくると、今季は貴重な左の中継ぎとして、32試合に登板し、防御率2.49、4勝0敗6ホールドと安定した成績を残した。「天下のソフトバンクホークスに入団するのは『