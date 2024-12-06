橋の名前が書かれたプレートなど５７０点の金属を盗んだとして福岡市の無職の男（４０）が追送検されました。 男は２０１５年１１月から今年５月までの間、広島県と山口県、島根県で、橋の名前が書かれた金属のプレートなど５７０点、約１５７０万円相当を盗んだ疑いがもたれています。 警察によりますと男は容疑を全て認めていて、金属を売却する目的で犯行に及び、広島県や山口県では盗んだ金属を売却していたこと