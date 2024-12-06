師走に入り、忘年会シーズンを迎えました。客足はコロナ禍前の水準まで回復している一方で、ここ数年、宴会や忘年会のスタイルも変わりつつあるようです。すすきのの飲食店を訪ねてみると、まさにこの日が忘年会という１８人の団体を見つけました。（女性）「会社の忘年会です。私たちは全員参加」こちらの飲食店では早くも１１月後半くらいから忘年会シーズンに突入したということです。肉や刺身などの魚を中心とした