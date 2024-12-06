ファーウェイ・ジャパンは12月6日、自動血圧モニタリング機能を搭載したスマートウォッチ「HUAWEI WATCH D2 ウェアラブル血圧計」（以下、WATCH D2）を発表した。クラウドファンディングサイト「GREEN FUNDING」で先行公開・支援受付を開始する。価格は超超早割の20％オフで48,224円から（12が鵜t6日17時15分時点で残り350個）。一般販売価格は60,280円を想定している。HUAWEI WATCH D2 ウェアラブル血圧計。カラーはフルオロエラ