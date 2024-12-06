東京・品川区の自動車ランプメーカー「小糸製作所」が研究開発費の計上時期をめぐって、東京国税局からおよそ95億円の申告漏れを指摘されていたことが分かりました。東京国税局から申告漏れを指摘されたのは、東京・品川区の自動車ランプメーカー「小糸製作所」です。関係者によりますと、「小糸製作所」は商品の研究開発にかかった費用をその都度、計上していましたが、東京国税局は商品の量産化が決まったあとにかかった開発費用