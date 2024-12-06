女優で歌手の中山美穂さんの死去を受け、所属事務所が６日、公式サイトで「あまりに突然の出来事で、弊社も驚きと悲しみで呆然（ぼうぜん）としております」などとするコメントを発表した。詳細は以下の通り。◇本日１２月６日に、弊社所属のタレント中山美穂が自宅で亡くなっているのが発見されました。日頃よりお世話になっている関係者の皆様及び応援してくださっているファンの皆様に、突然このようなお知らせをするこ