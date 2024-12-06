東京・池袋の路上で違法に客引きされた男性客をキャバクラ店に入店させたとして逮捕されたキャバクラ店の元従業員の男性（24）について、東京地検はきょう付で不起訴処分としました。東京地検は不起訴の理由を明らかにしていません。