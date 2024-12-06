米グーグル傘下ディープマインドは、人工知能（AI）を使った新たな気象予報プログラム「GenCast」を開発したと、6日までに英科学誌ネイチャーに発表した。東日本で100人を超える犠牲者が出た2019年の台風19号の進路を、高い精度で予測できたとしている。一般的な気象予報は、観測機器や衛星から得られた現在の気温や風などのデータを基に、大気の流れや降雨などをコンピューターで計算し、予測している。GenCastは、欧州中期