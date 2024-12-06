J1昇格プレーオフ決勝へ向け、オンラインで記者会見する岡山・木山監督（左上）、仙台・森山監督（右上）ら＝6日J1昇格プレーオフ決勝（7日・シティライトスタジアム）に臨む岡山と仙台の監督や選手が6日、オンラインで記者会見し、岡山の木山隆之監督は「歴史をつくる。全てを出し切る覚悟で戦う」とクラブ初のJ1参戦へ意気込んだ。チケットは発売当日に完売。満員のホームの後押しを受けて戦う。竹内涼主将は「いろんな方の