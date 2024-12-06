タレントの北斗晶が5日に自身のアメブロを更新。料理の腕を上げている長男・健之介さんが作った特製の品を公開した。【映像】北斗晶 義娘との家族ショット（複数カット） この日、北斗は「早朝からのロケは無事に終わりました」と報告し「サタデープラスの人気コーナーに出させていただきます」と説明。「物凄い紅葉 銀杏の木が金色でした」と紅葉の写真を公開し「少し肌寒くて困る待ち時間も楽しく待つことができました