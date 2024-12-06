記者「黒いこちらの空間、実は最先端のモデルルームなんです。実際の大きさで間取りが表示されるようになっているんです」きょう、大手不動産会社が公開したこの施設。最大の特徴は、タテ12メートル、ヨコ4メートルの巨大LEDパネル。様々なタイプの間取りを実寸大で映し出して、家具の配置などをシミュレーションできるほか、部屋からの景色も確認できます。これまでのモデルルームは、3LDKなど高価格帯の間取りが中心だったほか、