広島、山口両県警の合同捜査本部が押収した橋の銘板（広島県警提供）橋の欄干に設置された銘板などを盗んだとして、広島、山口両県警の合同捜査本部は6日までに、窃盗の疑いで福岡市博多区、無職山本祐介容疑者（40）を逮捕、追送検し、捜査を終結した。広島県警によると、一連の事件では広島、山口、島根の3県で銘板計575点や工具など、計約1620万円相当の被害を確認したとしている。容疑者は金銭目的で銘板を引きはがし、金