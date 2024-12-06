歌手の森高千里のものまねタレント“ナナちゃん”こと古村奈々が5日に自身のアメブロを更新。初めて購入してすべて当たりだった会員制倉庫型スーパー『コストコ』の品を紹介した。【映像】森高千里＆工藤静香の2ショットこの日、古村は『コストコ』を訪れ「いっぱい買ってきました」と明かしつつ「旦那の給料日後ということで予算は2万円」「主に食料品です」と並べられた購入品を写真で公開。「まずは絶対使うおしり拭き 9個