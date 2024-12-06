Mastercard最上位のブランドであり、「World EliteTM Mastercard(R)」日本初採用の縦型金属製クレジットカードとして知られるラグジュアリーカード。2024年11月で日本創立8周年を迎えたことを記念し、様々な優待企画を実施している。そのフィナーレとなる企画が5キログラム1万5,000円の究極米「ラグジュアリーカード x 八代目儀兵衞 Limited Blend 『頂』【2024】」の会員・数量限定発売だ。今回発売に先駆けて行われた試食会