元プロ野球選手で野球解説者の宮本慎也氏が11月25日、YouTubeチャンネル『解体慎書【宮本慎也公式YouTubeチャンネル】』で公開された動画「【名手の条件】宮本慎也が考察!! 今季“GG受賞”ショート広島矢野と巨人門脇の差!! サード坂本勇人にあえて注文『◯◯しないと生き残れない』」に出演。巨人・坂本勇人のゴールデン・グラブ賞獲得について語った。坂本勇人○坂本勇人のゴールデン・グラブ賞獲得は「そんな驚くことではない」