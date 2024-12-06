東京都の「はたらく女性スクエア」が主催となり、「働く女性のキャリア形成に向けた講演会」が11月22日に開催された。第2部では「女性がより活躍するためのDE&I推進のヒント」をテーマに、全国各地で女性のエンパワーメント、女性のリーダー育成に取り組んでいるWill Lab 代表取締役 小安美和氏がファシリテーターを務め、多種多様な業界から経営者、管理職やリーダーとしてのキャリアを積んだパネリスト4名をゲストに招き、各