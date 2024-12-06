ヤクルトの山野太一投手が６日、都内の球団事務所で契約更改交渉に臨み、５００万円増の１４００万円（金額は推定）でサインした。「中継ぎも経験して先発も１０試合やらせてもらって自分の足りない部分がすごく明確に見えたシーズンだった」と振り返った。４年目の今季は自己最多となる１４試合に登板し３勝４敗。「決め球で厳しくいけない。コントロールのなさだったりボールの威力がイニングの中盤からだいぶ落ちてくるので