プロ野球・読売ジャイアンツの山瀬慎之助選手が石川県かほく市の母校で特別講師として教壇にたちました。 6日、かほく市の宇ノ気小学校で拍手の中、登場したのは…プロ野球・読売ジャイアンツの山瀬慎之助選手です。 6年生がさまざまな職業を知る機会の一環として、卒業生などと交流する授業の講師に招かれました。授業は児童からの質問に答える形式で行われ…児童：「プロになるためにしてきた事はありますか」 読売ジャ