俳優の竹中直人が６日、歌手で女優の中山美穂さんが亡くなったことを受けて、追悼コメントを発表した。竹中は、中山さんとの突然の別れに「信じようとしても信じられない現実に息が止まってしまいそうです」と絶句。中山さんは１９９７年、竹中の監督作「東京日和」で夫婦役を演じており、「美穂さんの全ての表情が深く目に焼き付いています」と悼んだ。同作は竹中が写真家、その妻を中山さんが演じ、何気ない日常を描いてい