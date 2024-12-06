【モデルプレス＝2024/12/06】12月27日に放送されるテレビ朝日系音楽番組「ミュージックステーション SUPER LIVE 2024」（17時〜23時10分）より、第2弾アーティストが解禁された。【写真】キンプリ永瀬廉＆広瀬すず、3度のキス◆B小町ら「Mステ SUPER LIVE 2024」第2弾アーティスト発表豪華アーティストが年末の幕張メッセに集結し、白熱の生ライブを繰り広げる「ミュージックステーション SUPER LIVE 2024」。先日、2024年の音楽