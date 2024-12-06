【モデルプレス＝2024/12/06】「ミス東大コンテスト2024」エントリーNo.5松藤百香（まつふじ・ももか）さんのインタビュー。【写真】今年度の「ミス東大」ファイナリストたち◆松藤百香（まつふじ・ももか）さんプロフィール学部／学年：前期教養学部1年生出身地：福岡県誕生日：11月4日趣味：映画鑑賞、お散歩、お笑い鑑賞特技：ルービックキューブ好きな食べ物：インドカレー、ミスタードーナツ好きな言葉（座右の銘）：花から始